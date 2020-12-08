Отчет Сбербанка за ноябрь свидетельствует о рекордном снятии средств с депозитных счетов физических лиц, пишет РБК. За месяц россияне забрали 101,1 миллиарда рублей – самую крупную за шесть лет сумму.

Такого оттока не было с декабря 2014 года, когда рубль стремительно подешевел, и на валютном рынке возникла паника. Курс евро в тот период временами превышал отметку в 100 рублей, и население сняло почти 167 миллиардов рублей со своих депозитов.

В кризисном 2020 году после того, как частично сняли карантинные ограничения, также наблюдались всплески массового закрытия счетов: в мае, августе, сентябре и октябре, но каждый раз сумма была гораздо ниже ноябрьской (45-69,5 миллиардов рублей).

Банковские аналитики среди причин выделяют низкие процентные ставки. Существенная часть вкладчиков не видит необходимости в переоформлении вкладов при их текущей доходности. Они также объясняют закрытие депозитов вложениями населения в валюту и ипотеку. «Доходность рублевых вкладов снизилась столь значительно, что для части вкладчиков уже не компенсирует волатильность курса», – заявил РБК управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф факт оттока средств отрицает, подчеркивая, что средства «перераспределяются» с депозитов на текущие счета. «Это чистой воды фейк, к сожалению. Уважаемые в кавычках аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом, и наша доля на рынке только растет», – заявил Греф.

Сокращение вкладов подтвердили и другие российские банки, среди которых «ВТБ», «Открытие», «Уралсиб» и Тинькофф Банк. Конкретные показатели и статистику представители банков не предоставили.

Ранее сообщалось, что за 2020 год жители РФ сняли с валютных счетов более 13 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что банковским клиентам невыгодно держать сбережения в иностранной валюте, поскольку доходность по таким вкладам сегодня равна нулю.