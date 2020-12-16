Уникальное природное явление: облака водопадом стекают в Цемесскую бухту

Облака, которые, словно горная река, стекают по холмам с высоты 540 м в Цемесскую бухту, сняли на видео туристы. Завораживающее природное явление связано с особенностями погодных условий в регионе. С ноября по март в городе держится шквалистый ветер, который несет холодный воздух с Северо-Кавказского плато на побережье Черного моря. Порывы могут достигать 50 м/с. #рекаизоблаков #Россия #Новороссийск