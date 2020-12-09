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«Башакшехир» и ПСЖ ушли с поля после расистского оскорбления арбитра
Матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Башакшехиром» и ПСЖ был прерван на 16-ой минуте после скандала на почве расизма. Резервный арбитр назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «черным парнем»
«Башакшехир» и ПСЖ ушли с поля после расистского оскорбления арбитра
Фото: EPA / Others
9 декабря 2020 г.

Вчерашний матч шестого тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и клубом «Истанбул Башакехир» закончился уже на 16-ой минуте. Впервые обе команды приняли решение уйти с поля и отменить игру, причиной тому – проявление расизма одним из арбитров встречи Себастьяном Колцеску в адрес помощника тренера стамбульского клуба и бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Вебо, пишет Anadolu.

Встречу обслуживала румынская команда арбитров. Вебо уходил в раздевалку, громко спрашивая у судьи, почему тот использовал расистский термин.

В ходе игры камерунец возмутился фолом соперника. Его реакция не понравилась четвертому арбитру Колцеску, который сообщил о нем главному судье Овидиу Хацегану, используя при этом слово «negru» (одно из значений в переводе с румынского - «черный»).

«Черный парень там, на скамейке. Пойди, проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», – сказал Колцеску о Вебо, которому Хацеган выписал красную карточку. В ярость пришел не только камерунец, но и игрок запаса «Башакшехира» Демба Ба, а позже и вся команда.

Оскорбления Колцеску поразили даже соперников турецкого клуба. Футболисты ПСЖ приняли решение уйти с поля вместе со стамбульцами. Форвард парижского клуба и звезда Чемпионата мира ФИФА-2018 Килиан Мбаппе поддержал Вебо в Twitter, написав: «Скажем «нет» расизму. Вебо, мы с тобой».

Вебо поддержали и другие футбольные гранды, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Я решительно осуждаю расистские оскорбления в адрес технического сотрудника нашей команды «Башакшехир» Пьера Вебо и верю: УЕФА примет необходимые меры. Мы определенно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. #НетРасизму», – заявил президент на своей странице в Twitter.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование инцидента. Матч перенесен на вечер 9 декабря в «исключительном порядке», игру будут обслуживать другие арбитры.

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