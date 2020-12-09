Глава Банка России Эльвира Набиуллина вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, сообщает «Медуза». Журнал семнадцатый год составляет подобный рейтинг .

Набиуллина попадает в список уже третий раз подряд, будучи единственной представительницей России, хотя в 2017-м в рейтинге была еще и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. В этом году Набиуллина заняла 57 строчку, в рейтинге-2019 она была на 53 месте, а в 2018-м на 49 месте.

Forbes подчеркнул, что Набиуллина стала первой женщиной, которая возглавила Центральный банк страны, входящей в G8. «Она считает, что сохранение плавающего обменного курса и резервирование излишков от продажи углеводородов снизило зависимость России от нефти», – отмечает журнал.

Абсолютным лидером cписка Forbes уже 10 лет подряд является канцлер Германии Ангела Меркель. Вторую строчку, как и в рейтинге 2019 года, занимает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье место Forbes отдал в этом году новичку рейтинга — избранному вице-президенту США Камале Харрис.

В топ-5 вошли глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен и Мелинда Гейтс – жена основателя Microsoft Билла Гейтса. В списках также значатся королева Великобритании Елизавета II, певица Рианна, глава YouTube Сьюзан Войчицки, американская ведущая Опра Уинфри, главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг, певица Бейонсе и актриса Риз Уизерспун.

Журнал также отметил роль женщин, занимающих руководящие посты в политике. Например, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, пишет издание, преодолела эпидемию коронавируса в стране, введя жесткие ограничения. А президент Тайваня Цай Инвэнь ввела строгую систему отслеживания контактов, благодаря чему от пандемии в стране умерли только семь человек при 23-миллионном населении.

Всего в рейтинге 2020 года 17 новых участниц. «Это иллюстрация того, что женщины руководят всеми сферами жизни общества, меняющегося под влиянием пандемии», – пишет Forbes.

Так, например, среди новичков – исполнительный вице-президент CVS Health (поставщик рецептурных препаратов, управляет сетью из 7 тысяч аптек в 40 американских штатах) Карен Линч, которая в 2021 году будет регулировать в компании вопросы, связанные с вакциной от COVID-19.