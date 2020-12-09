ПОЛИТИКА
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В России масштабный пожар на газовом месторождении
В Оренбургской области горит буровая скважина на площади 100 квадратных метров. Высота факела – 25 метров. Авария произошла в 5 километрах от села Таллы. К ликвидации привлечено 50 человек и 14 единиц техники. Один человек пострадал. Населенным пунктам огонь не угрожает. Дополнительно для контроля обстановки на место пожара выехала «Экологическая служба Оренбургской области» #Россия #пожар #газ
В России масштабный пожар на газовом месторождении / Others
9 декабря 2020 г.
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