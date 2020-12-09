В России масштабный пожар на газовом месторождении

В Оренбургской области горит буровая скважина на площади 100 квадратных метров. Высота факела – 25 метров. Авария произошла в 5 километрах от села Таллы. К ликвидации привлечено 50 человек и 14 единиц техники. Один человек пострадал. Населенным пунктам огонь не угрожает. Дополнительно для контроля обстановки на место пожара выехала «Экологическая служба Оренбургской области» #Россия #пожар #газ