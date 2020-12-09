Анастасия Ракова

В апреле этого года во время первой вспышки коронавируса в России, к столичным медикам обратилась вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для справки – эта чиновница уже больше 20 лет работает в госорганах. Начинала карьеру в Тюмени, затем переехала в Москву и устроилась в администрацию президента, затем и в правительство столицы. В подчинении у Раковой департаменты образования, труда, соцзащиты и многие другие.

Также Ракова главная по медицине в Москве, где больше всего умерших и заболевших от коронавируса. Но вернемся к видеообращению Раковой.

Чиновница в кадре стоит в синей рубашке, опоясанной коричневым ремнем. Расследователи из Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснили, что только один ремень Раковой стоит 52 тысячи рублей.

Эту информацию можно подтвердить и на сайте ЦУМ Москвы. Ремень фирмы Loro Piana все еще доступен на сайте магазина по старой цене. В описании говорится, что пояс сделан из 100% кожи итальянского производства, которой в том числе обтянули и фигурную пряжку ремня.

Вот еще одно выступление Анастасии Раковой, но уже в эфире Первого канала.

В интервью чиновница рассказывала, что власти города решили выделить пенсионерам выплату в 4 тысячи рублей. Озвучила эту новость Ракова в футболке Brunello Cucinelli за 45 тысяч рублей и в шерстяном жакете той же марки за 160 тысяч рублей.

ФБК оппозиционного российской власти политика Алексея Навального отследил еще несколько публичных выступлений Анастасии Раковой. В интервью телеканалу Россия 1 чиновница одета в шелковую блузку KITON за 94 тысячи рублей и обута в туфли Jimmy Choo за 45 тысяч рублей. В Российской академии народного хозяйства Ракова выступала в одежде от той же фирмы – KITON. Приталенный жакет стоит 368 тысяч рублей, брюки на чиновнице – 138 тысяч. Отдельная любовь у Раковой к драгоценностям. На подвески, серьги и кольца чиновница тратит миллионы рублей.

При этом в официальной декларации за последние 5 лет доход чиновницы – 7 млн в год. А ФБК только по фотографиям нескольких выступлений насчитал у Раковой на 15 млн одежды и украшений.

Ирина Каклюгина

Журналисты «Открытых медиа» заметили дорогие украшения у министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Летом этого года она пришла на пресс-конференцию ТАСС, посвященную открытию детских садов, в серьгах Van Cleef&Arpels Two Butterflies. Они сделаны из желтого и белого золота с бриллиантом и цаворитом и стоят, по разным данным, до полутора млн рублей.

Также на Каклюгиной заметили золотой браслет за 334 тысячи рублей, еще один браслет из желтого золота за полмиллиона рублей и часы Rolex DateJust за 664 тысячи.

Оксана Лут

Еще одна ценительница драгоценностей и дорогих украшений – заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. В октябре 2019 года она выступала на IV ежегодном Аграрном форуме России. На руке у чиновницы швейцарские часы A.Lange&Söhne.

Это модель 2017 года. Циферблат сделан из белого жемчуга, корпус часов состоит из 56 бриллиантов круглой огранки. На официальном сайте магазина такие часы желтого цвета стоят почти 52 тысячи евро. По нынешнему курсу Центробанка РФ это около 4,6 млн рублей.

Как отметили «Открытые медиа», на том же мероприятии шею Оксаны Лут украшало ожерелье из черного жемчуга. Оно напоминает работу премиального бренда Mikimoto. Цены на такой вид украшений начинаются примерно от 1,5 млн рублей.

В начале этого года Оксану Лут заметили в Уфе в серьгах Cosmos Van Cleef&Arpels, которые стоят больше миллиона рублей. По последней опубликованной декларации за 2018 доход чиновницы около 56 миллионов рублей в год.

Лут владеет пятью земельными участками общей площадью почти 9 тысяч кв. м, двумя квартирами по 140 и 83 кв. м, жилым домом 760 кв. м. Также у замминистра сельского хозяйства России есть два машиноместа и еще одна квартира в пользовании.

Матвиенко и Яровая

Большой скандал разгорелся в России в 2015 году. Тогда в совместном расследовании «Медуза» и ФБК рассказали о часах спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Breguet Classique Moonphase Power Reserveза 8,4 млн рублей. В разное время на Матвиенко также замечали серьги Mikimoto, которые стоят около 3,5 млн рублей, серьги от De Grisogonoза 1,7 млн рублей и серьги от бренда Graff, которые также оцениваются примерно в полтора млн.

Дорогие украшения также замечали у вице-премьера Татьяны Голиковой и депутата Госдумы Ирины Яровой. Последняя носила ожерелье от Chanel за 1,3 млн по нынешнему курсу и серьги Van Cleef&Arpels за 400 тысяч.

«Золотая судья»

Но расходы всех вышеперечисленных чиновниц не подлежат сравнению с роскошной жизнью бывшего судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Скандал вокруг этой истории разгорелся в 2017 году. Тогда СМИ сообщили, что свадьба дочери судьи стоила 2 миллиона долларов.

По информации краснодарского адвоката Сергея Жорина, на торжестве гостей развлекали тогда еще живой Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева. Каждый артист получил за выступление около 400 тысяч евро.

Сама Хахалева говорила, что потратила на свадьбу максимум 5 миллионов рублей и что негативные публикации – просто «месть неких коммерческих структур». Позже начали всплывать новые подробности этой истории. В женихе ее дочери узнали следователя, которого обвиняли в фабрикации уголовных дел против бизнесменов. Помимо этого, выяснилось, что диплом о высшем образовании Хахалевой может быть подделкой. Летом этого года Хахалеву уволили из краснодарского суда.

Шувалов, его дворцы и собаки

Бывший вице-премьер российского правительства, а ныне глава государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов стал фигурантом сразу нескольких расследований ФБК. Фонд борьбы с коррупцией рассказывало 10 квартирах Шувалова на сумму 600 млн рублей. Все они находятся на одном (14-м) этаже и примыкают друг к другу. Общая площадь этого жилья, по данным ФБК, 719 кв. м.

В поселке Заречье у Шувалова есть огромный дом. Площадь всей территории – более 4 тысяч кв. м. Стоит такой дворец около 8-10 миллиардов рублей. Также у Шувалова есть несколько квартир в Москве, в Лондоне, замок в Австрии. Хорошо живется и собакам бывшего вице-премьера, которых он перевозит на частном самолете. На это семья чиновника тратит около 40 миллионов рублей в год.

Патриарх и «миллиардер»

«Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду», – так в августе этого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал слухи о своем богатстве. Разговоры об этом начались еще много лет назад с истории о часах главы РПЦ.

В 2012 году СМИ заметили, что фотографию встречи Кирилла с министром юстиции Александром Коноваловым отретушировали – часы с запястья Патриарха пропали. Но афера не удалась – часы отражались на лакированной столешнице. СМИ заявили, что таким образом пресс-служба главы РПЦ попалась на попытке скрыть часы Breguet за 30 тысяч долларов.

А это фото 32-метровой яхты «Паллада», которую неоднократно видели у Валаамского монастыря. Она же была неоднократно замечена на официальных мероприятиях с присутствием самого Кирилла. РПЦ в разное время то признавала, то отрицала причастность к яхте. По одной из версий, ее Патриарху подарил президент Владимир Путин, который это отрицает. По другой, «Паллада» – подарок от нефтяного гиганта «Лукойл».

В мае 2019 года издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило, что для Кирилла строят резиденцию стоимостью 2,8 млрд рублей. По данным издания, площадь объекта будет составлять 3,5 тысячи кв. м. Представитель Патриарха в разговоре с URA.RU сказал, что стройка не имеет непосредственного отношения к РПЦ и что «всем занимается Управделами президента и подрядчики».