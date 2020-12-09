В Баку прошла репетиция парада Победы в войне за Карабах

В Баку прошла очередная репетиция военного парада по случаю окончания конфликта в Нагорном Карабахе, который состоится 10 декабря. В торжестве будут задействованы более 3000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, включая недавно принятую на вооружение, а также ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны. 9 ноября, Россия, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе #Баку #парад #Карабах