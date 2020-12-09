США отнесли Таджикистан и Туркменистан к государствам, которые, по мнению Вашингтона, систематически нарушают религиозную свободу. Перечень представлен в очередном докладе Госдепартамента, о подготовке которого сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Как пишет Deutsche Welle, помимо бывших советских республик, в список из 10 стран вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Эритрея. По словам Помпео, эти государства участвуют в «систематических продолжающихся вопиющих нарушениях свободы вероисповедания».

Кроме того, Вашингтон внес Россию, Кубу, Никарагуа и Союз Коморских Островов в отдельный «список особого внимания». В США считают, что власти этих государств допускали на своей территории «серьезные нарушения религиозной свободы» либо сами были вовлечены в них.

При этом Судан и Узбекистан были исключены из особого списка наблюдения. В Вашингтоне пояснили, что власти этих стран достигли прогресса за последний год. «Их смелые реформы выступают образцами для подражания для других народов», – отметил госсекретарь США.

Госдепартамент действовал на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года, отмечает ТАСС. Согласно его положениям, внешнеполитические ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире. Принимая во внимание выводы, содержащиеся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.

МИД России неоднократно называл предыдущие доклады Госдепартамента «тенденциозными» и «предвзятыми».