Израильское статистическое управление опубликовало прогноз роста числа ортодоксальных евреев (харедим), статистику из которого привели «Ведомости». В религиозных семьях традиционно рождается больше детей, чем в светских – около пяти в каждой, и именно этот фактор обеспечит рост общины – с 10 до 25% населения страны к 2060 году.

Светские израильтяне оценивают прогноз как «пессимистичный» и также опасаются за будущее государства, пишет газета. Ортодоксальный образ жизни предполагает, что мужчинам стыдно работать и нельзя служить в армии, все свое время они должны посвящать изучению Торы. Кормильцами в харедимских семьях исторически были женщины, однако современные реалии и многодетность вынуждают зарабатывать и мужчин: по статистике, около 40% из них официально трудоустроены. При этом, уровень бедности в общине превышает 46%.

Ортодоксы устраивают митинги против обязательной службы в армии, часть из них вовсе отрицают существование Израиля: согласно их учению, евреи не могут создать свое государство до прихода спасителя (машиаха). Те, кто признают его, делают это для своей выгоды: ортодоксальные партии выбивают средства на строительство домов и финансирование для больших и бедных харедимских семей. За такое поведение религиозную общину, отмечает историк Артем Кирпиченок, называют «мафией» и обвиняют в коррупции и неуважении к интересам страны.

Проблема харедим резко обострилась с началом пандемии коронавируса. По словам министра МВД Арье Дери, около 70% зараженных – религиозные евреи. Во многих ортодоксальных семьях нет доступа к интернету и телевизора, поэтому они не могли знать о случившемся, но осведомленные члены общины принципиально не соблюдали меры предосторожности: ходили в синагогу, справляли свадьбы, собирались на похоронах. И это при том, что министр здравоохранения Израиля – ортодоксальный еврей Яаков Лицман.

Израильское правительство даже вынашивает планы изолировать кварталы, в которых живут хасиды, потому что инфекция распространяется там в четыре-восемь раз быстрее, чем по всей стране. Нерелигиозные районы крупнейших городов – Хайфы и Тель-Авива – обнесены стеной.

Противостояние между ортодоксами и светскими евреями растет, а его негативные последствия наносят урон имиджу Израиля, заключают «Ведомости».