Владимир Путин подписал законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года, пишетгазета «Ведомости». Текст федерального закона от 8 декабря 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Формирование накопительной пенсии впервые было заморожено в кризисном 2014 году. По существующим законам, в Пенсионный фонд России (ПФР) поступает 22% с зарплат всех граждан в качестве страхового взноса. Из них 6% являются накопительной частью, а 16% – страховой пенсией. После заморозки накопительной пенсии вся сумма взноса с зарплат идет на страховую часть.

Изменения вступят в силу 1 января 2021 года. Решение было принято с целью уменьшить расходы из федерального бюджета страны.

Эксперты полагают, что таким образом госбюджет сэкономит на выплатах в ПФР 669,3 миллиарда рублей. Однако правительство в пояснительной записке к законопроекту подчеркнуло, что «этот шаг не уменьшает финансовые обязательства государства и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия».

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что накопительная часть пенсии может быть полностью отменена. Вместо нее планируется создать систему добровольных накоплений. Соответствующий законопроект был представлен Министерством финансов осенью 2019 года.