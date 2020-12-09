Вашингтон в 2020 году в рамках программы зарубежных военных поставок продал Украине продукцию на сумму 510 миллионов долларов. Это стало самым крупным показателем за все время, о чем свидетельствуют сведения, содержащиеся в обнародованном в понедельник, 7 декабря, докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, на которые ссылается ТАСС.

Для сравнения, в 2019-м данный показатель составлял 272,4 миллиона долларов, в 2018-м — 250,7 миллиона, в 2017-м — 207,7 миллиона и в 2016-м — 226,5 миллиона. В период с 1991-го по 2015 год включительно США поставили Украине оружие на общую сумму 179,2 миллиона долларов.

Кроме того, как отмечается в докладе, в 2020 году США поставили военную продукцию Литве на сумму 136,5 миллионов долларов, Грузии (62,8 миллиона), Латвии (38,1 миллиона), Молдове (11,5 миллиона), Туркменистану (1,3 миллиона), Казахстану (1 миллион), Эстонии (610 тысяч), Азербайджану (509 тысяч), Армении (2 тысячи).

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности входит в структуру Пентагона и отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с 2015 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 2 миллиарда долларов.

В ноябре 2020 года заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги конфликта в Нагорном Карабахе, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности, противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.