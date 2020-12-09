Журнал Politico представил ежегодный рейтинг 28 самых влиятельных людей в Европе, разделив их на три категории: «деятели», «мечтатели» и «разрушители». На седьмом месте в общем списке и на шестом среди «деятелей» оказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В распоряжении президента Турции находятся вторые по величине вооруженные силы НАТО, и он не оставляет их без дела. В этом году Турция сыграла решающую роль в конфликтах вблизи от Европы: от Северной Африки и Ближнего Востока до Кавказа, в то время как ЕС наблюдал за происходящим со стороны. И никто – ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни президент России Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп – не знают, как его сдержать», – прокомментировало свое решение Politico.

66-летний Эрдоган изменил расстановку сил в гражданской войне в Ливии, вместе с Россией урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе и начал разрабатывать газовые месторождения в Черном море, несмотря на недовольство Греции и Кипра, отмечает авторитетный политический журнал. Именно эти достижения сделали Реджепа Эрдоганом выдающимся «деятелем года» и обеспечили ему место в первой десятке. Турецкий президент обогнал британского премьера Бориса Джонсона (10-е место) и российского лидера Владимира Путина (25-ое место).

В список, который возглавила немецкий канцлер Ангела Меркель, помимо политиков вошли общественные деятели и ученые, среди которых врач-иммунолог турецкого происхождения из Германии Озлем Туреджи (14-ое место). Ее Politico отнес к «мечтателям» (5-ое место в этой категории).

Озлем и ее супруг Угур Шахин являются основателями компании BioNTech и разработчиками вакцины от коронавируса, показавшей эффективность в 95% случаев. За свое открытие супруги могут быть номинированы на Нобелевскую премию в трех категориях: мир, медицина и экономика, так как вакцина спасет не только жизни людей, но и сильно пострадавшую от вируса мировую экономику.

В рейтинг Politico также вошли премьер-министр Италии Джузеппе Конти (2-ое место), президент Франции Эммануэль Макрон (6-ое место), кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (16-ое место), предприниматель Павел Дуров (20-е место) и писательница Джоан Роулинг (26-ое место).