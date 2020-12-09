9 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Матч «Башакшехир» – ПСЖ прервали из-за расистской выходки арбитра
Футбольный матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким клубом «Истанбул Башакшехир» и французским ПСЖ остановили на 16 минуте. Причиной послужило расистское высказывание резервного судьи Себастьяна Колцеску в адрес помощника главного тренера «Башакшехира» Пьера Вебо. Турецкая команда в знак протеста покинула поле, следом ушли и французские футболисты. УЕФА анонсировало повторную игру с новой командой арбитров. #расизм #футбол #ИстанбулБашакшехир
Матч «Башакшехир» – ПСЖ прервали из-за расистской выходки арбитра / Others
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