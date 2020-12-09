Первую в России книгу, которую перевел не человек, а искусственный интеллект (ИИ), выпустило издательство «Individuum», сообщает ТАСС. «Будущее без работы» авторства Дэниела Сасскинда посвящена как раз наступающей эре машин и вытеснению ИИ людей на рынке труда. В целях демонстрации главной идеи издатели решили перевести книгу с помощью «Яндекс.Переводчика».

Для перевода был использован алгоритм, применяющийся при работе с крупными документами, такими как статьи в «Википедии», объяснили в «Яндексе». Сервис обработал 352 страницы за 40 секунд, причем конечный результат оказался настолько качественными, что некоторые фрагменты перевода оставили без изменений, чтобы читатель смог оценить уровень развития современных технологий. В некоторые части были внесены правки редактора.

«С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора к изданию книги на русском языке привлекли новые технологии: изображение на обложке нарисовано нейросетью «Яндекса», а перевод с английского языка сделан «Яндекс.Переводчиком». В этом сервисе «Яндекса» уже долгое время применяется нейросеть на основе передовой архитектуры Transformer. С помощью нее удается достигать высокого качества перевода, и она же во многом послужила основой YATI – новой технологии «Яндекса», анонсированной на YaC 2020. В результате книга объемом в 352 страницы была переведена всего за 40 секунд», – рассказал представитель «Яндекса» ТАСС.

Издатель Individuum Феликс Сандалов заявил, что подобный метод перевода позволил сэкономить четыре-пять месяцев. В результате российская версия «Будущего без работы» вышла практически одновременно с европейской.