Сериал «Возрождение: Эртугрул», премьера которого состоялась в 2014 году на турецком канале TRT 1, стал самым популярным в Пакистане по итогам уходящего года, пишет Anadolu. Исторический телепроект обогнал в запросах Google «Mere Paas Tum Ho» местного производства и даже такие сериалы, как испанский «La Casa de Papel» и индийские «Bigg Boss 14» и «Mirzapur».

О пользе «Эртугрула» неоднократно высказывался премьер-министр Пакистана Имран Хан, который поручил организовать его трансляцию с переводом на урду по государственному телевидению в священный для мусульман месяц Рамадан. Сериал шел три раза в день – по две старых и одной новой серии.

Помимо бешеной популярности на телевидении, «Возрождение: Эртугрул» побил все рейтинги на YouTube: на официальный аккаунт сериала подписались более 10 миллионов человек. «Это очень интересный сериал, рассказывающий об исламской истории и культуре. Трансляция турецких сериалов в Пакистане вносит вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Герои этих сериаловучат любви к родине, они становятся примерами для подражания», – цитирует Имрана Хана Anadolu.

Сериал канала TRT 1 также любят смотреть президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, которые специально приезжали на съемки в Турцию. Сын Кадырова Адам даже сыграл в нем эпизодическую роль. Среди поклонников «Эртугрула» и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравивший его создателей с тем, что «он поселился в сердцах нации». Помимо урду, проект об истории турок-огузов переведен на английский, арабский, русский и испанский языки.