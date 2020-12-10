На Солнце обнаружили пятно размером почти как три планеты Земля

Пятно размером в три планеты Земля обнаружил на Солнце астрофотограф Девид Даяг. С помощью фильтра h-alpha и домашнего телескопа он снял всплески плазмы на единственной звезде Солнечной системы. Свою съемку он вел в течение двух часов, а после компьютерной обработки и монтажа опубликовал в соцсетях. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Средняя удаленность Солнца от Земли – 149,6 млн км. #Солнце #пятнонаСолнце #звезда