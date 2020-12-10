ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На Солнце обнаружили пятно размером почти как три планеты Земля
Пятно размером в три планеты Земля обнаружил на Солнце астрофотограф Девид Даяг. С помощью фильтра h-alpha и домашнего телескопа он снял всплески плазмы на единственной звезде Солнечной системы. Свою съемку он вел в течение двух часов, а после компьютерной обработки и монтажа опубликовал в соцсетях. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Средняя удаленность Солнца от Земли – 149,6 млн км. #Солнце #пятнонаСолнце #звезда
Спасение утки, замерзшей во льду на Химкинском водохранилище / Others
10 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us