ПОЛИТИКА
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Турецкая пожарная машина вошла в десятку лучших в мире
Пожарная машина Volkan Lion вошла в десятку лучших, по версии испанского журнала Top 10 Archivo. Автомобиль может добраться до очага возгорания за считанные секунды благодаря своей легкой и аэродинамической верхней конструкции, композитному сплаву и двойному двигателю мощностью 1300 л. с. С помощью пожарного насоса, который может перекачивать 12 тыс литров воды в минуту, Volkan Lion может преодолевать любые возгорания и пожары. Пожарная машина экспортируется в 40 стран мира. #Турция #VolkanLion #пожарнаямашина
Турецкая пожарная машина вошла в десятку лучших в мире / Others
10 декабря 2020 г.
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