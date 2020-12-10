Ведущий технический вуз России МГТУ имени Н.Э. Баумана лишился возможности использовать программное обеспечение Microsoft, передает «Эхо Москвы».

По данным издания, вуз получил письмо с отказом от компании «СофтЛайн Трейд», которая является официальным дистрибьютером программных продуктов Microsoft в России. В нем сообщается, что компания не сможет участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями». Причиной являются санкции, введенные США против России, Китая и Венесуэлы летом этого года.

При этом «СофтЛайн Трейд» объяснил свое решение тем, что Microsoft не принимает заказы для конечных пользователей, «идентифицируемых как субъекты, в отношении которых им запрещена поставка товара и оказание услуг без экспортной лицензии Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США», пишет ТАСС.

В соответствии с правилами экспортного контроля США, любая американская компания, желающая экспортировать свой товар или услугу, должна проверить, не находится ли конечный пользователь продукции в Сводном списке проверки, пояснили в пресс-службе вуза. Однако «МГТУ им. Н.Э. Баумана отсутствует в Сводном списке проверки, то есть, в соответствии с Правилами экспортного контроля США, поставки в университет любой продукции не ограничены», - уточнили в вузе.

МГТУ сделал запрос в американскую юридическую компанию Jacobson Burton Kelley PLLC, занимающуюся, помимо всего прочего, вопросами правил экспортного контроля США. Партнер компании Дуг Джейкобсон ответил, что проверил различные списки ограничений, которые ведут власти США, и МГТУ имени Н. Э. Баумана в них отсутствует. В связи с этим, по его словам, «не должно быть никаких проблем с получением программных продуктов массового рынка от Microsoft, поскольку в США нет требований к экспорту или реэкспорту таких продуктов в Россию».

Позже в вузе рассказали, что в настоящий момент российский Microsoft вышел на связь. «Решения еще нет, но диалог начался», – отметили в университете.

В комментарии агентству ТАСС представитель Microsoft пояснил, что правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. «Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом», – сказал он.

Трехлетний договор между МГТУ имени Н. Э. Баумана и компанией Microsoft Corporation был заключен в 2018 году, его срок действия завершается в 2021 году. По условиям соглашения, университет обязуется проводить ежегодные платежи за предоставление доступа к лицензионным программным продуктам, используемым для обучения.