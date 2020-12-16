Новый штурмовик заменит Т-38 и F-5 на вооружении ВВС Турции

Учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем HÜRJET должен совершить свой первый испытательный полет в 2023 году. Планируется, что HÜRJET заменит Т-38 и F-5 в рядах ВВС Турции. Реактивный штурмовик предназначен как для учебных целей, так и для боевых задач. HÜRJET рассчитан для службы на максимальной скорости 1,4 Маха и на максимальной высоте до 13,7 км, а также оснащен новейшими технологиями для обнаружения и уничтожения противника. #Турция #HÜRJET #штурмовик