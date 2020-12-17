Турецкий уникальный вертолет тяжелого класса планируют испытать в 2023 году

В Турции работают над созданием нового современного ударного вертолета тяжелого класса ATAK-2. В 2023 он должен пройти свой первый испытательный полет. Уникальность ATAK-2 заключается в его высокой грузоподъемности, мощности, разнообразном боевом оснащении и технических особенностях, которые позволят ему вести службу при любых погодных условиях. Планируется создать три комплектации вертолета: сухопутная, морская, смешанная. #Турция #ATAK2 #вертолет