ПОЛИТИКА
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Турецкий уникальный вертолет тяжелого класса планируют испытать в 2023 году
В Турции работают над созданием нового современного ударного вертолета тяжелого класса ATAK-2. В 2023 он должен пройти свой первый испытательный полет. Уникальность ATAK-2 заключается в его высокой грузоподъемности, мощности, разнообразном боевом оснащении и технических особенностях, которые позволят ему вести службу при любых погодных условиях. Планируется создать три комплектации вертолета: сухопутная, морская, смешанная. #Турция #ATAK2 #вертолет
Турецкий уникальный вертолет тяжелого класса планируют испытать в 2023 году / Others
17 декабря 2020 г.
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