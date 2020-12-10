Московский бизнесмен Ян Абрамов доказал Роспотребнадзору, что он не должен уплачивать административный штраф в 40 000 рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Ведомство хотело наказать бизнесмена за несдачу обязательного теста на коронавирус.

Предприниматель родом из Баку вместе со своей женой Алсу и детьми отдыхал в Дубае. Вернувшись в Россию, он, согласно версии Роспотребнадзора, не загрузил результаты теста на COVID-19 на портал государственных услуг в течение 72 часов, как это делают все россияне по приезде в страну. На Абрамова было заведено административное дело, ему грозил стандартный в таких случаях штраф – до 40 000 рублей.

Бизнесмен не стал его уплачивать, напротив, с помощью адвокатов и справок он смог доказать, что тест сдан, результаты отправлены, но Роспотребнадзор по какой-то причине их не получил. В итоге Пресненский суд Москвы встал на сторону Абрамова и одобрил его иск.

Сын банкира Рафаэля Абрамова Ян и исполнительница хитов «Иногда» и «Зимний Сон», дочь бывшего вице-президента «Лукойла» и экс-сенатора Ралифа Сафина Алсу начали встречаться в 2005 году. Годом позже они отпраздновали свадьбу, сейчас у пары трое детей. В прошлом году внимание прессы привлекла их дочь Микелла Абрамова: всю страну возмутила «незаслуженная», как думали многие, победа девочки на телевизионном проекте «Голос». Алсу и ее супруга обвинили в накрутке голосов.