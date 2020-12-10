Первый президент Армении Левон Тер-Петросян назвал опасными мысли Вазгена Манукяна по поводу Турции, озвученные кандидатом на пост премьера от оппозиционного «Движения спасения родины» на состоявшемся накануне митинге, сообщают армянские СМИ.

Речь идет о заявлении Манукяна о том, что Армения должна искать дополнительных союзников против Турции наряду с поддержанием отношений с Россией. Тер-Петросян усмотрел опасность в словах оппозиционера: «Большая сила соберется против Турции, мир не простит Турции ее дерзости. Если будет создан союз против Турции, мы - в этом союзе».

«Не могу не сослаться на небрежно высказанную опасную мысль Вазгена Манукяна, которая может иметь разрушительные последствия для Армении, - заявил бывший президент в статье, посвященной опасности гражданской войны, опубликованной на информационном ресурсе 1Lur.Am.

В ней Тер-Петросян задается вопросом, «куда делся закон незабвенного Рафаэля Ишханяна (армянский общественный деятель, лингвист, историк, обществовед. Годы жизни 1922-1996 – прим. ред.) об исключении третьей силы?». «Получается, что мы возвращаемся к ситуации 1920 года, когда, опираясь на антитурецкий союз стран Антанты, выступая против сближения кемалистской Турции и России, мы потеряли не только Армению», но и ряд других территорий, - заключает политик.

По его мнению, выражая готовность Армении присоединиться к какому-либо еще не сформировавшемуся антитурецкому альянсу, Ереван выступает против реальности полноценного российско-турецкого взаимопонимания, а, значит, бросает вызов не только Анкаре, но и Москве.

Ранее Тер-Петросян назвал премьера Армении Никола Пашиняна «душевнобольным вредителем». По мнению политика, нынешний премьер ведет «нацию к гибели», и армянский народ его «никогда не простит».

Также в ответ на призывы армянских националистов, выступающих за возобновление военных действий в Нагорном Карабахе, «реванш» и «возмездие», Левон Тер-Петросян откровенно заявил: «Не существует большей лжи, чем понятие «задний ум армянина». «К сожалению, даже после последней напасти последовавшие события и сопутствующая им реакция показали, что нам не избавиться от болезни «задний ум армянина», – отметил политик.

Экс-президент Армении был отстранен от власти в 1998 году, причиной стало его согласие на поэтапное решение карабахского конфликта, согласно которому Ереван должен был освободить оккупированные районы Азербайджана, а Нагорный Карабах получил бы промежуточный статус. Так называемый «карабахский клан» в Ереване не поддержал президента в стремлении найти решение многолетнего кризиса и добился его отставки.