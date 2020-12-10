Вечером 9 декабря в 19:05 сотрудники московской полиции приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская». Об этом сообщил пресс-центр МВД России на своем портале «МВД Медиа».

29-летняя Упол Курманова, находившаяся на последних сроках беременности, после схода в метро на эскалаторе опустилась на пол. На нее обратили внимание совершавшие в это время обход по станции полицейские. Понимая, что времени почти нет, и скорая помощь не успеет доехать, они решили принять роды самостоятельно, разложив бесплатные вечерние газеты, которые раздавали неподалеку.

«Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали», – говорится в официальном сообщении МВД.

Чтобы уберечь малыша от обморожения в холодный декабрьский вечер, полицейские укутали его в теплоизолирующую фольгу. Приехавшие позже врачи отметили, что оказанная роженице помощь была своевременной и квалифицированной.

В настоящее время мама и малыш находятся в роддоме, состояние у обоих хорошее. Пользователи сети шутят, что новорожденного ждет «пожизненный бесплатный проезд в метро» по аналогии с бесплатными билетами для тех, кто родился в самолете.