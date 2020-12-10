Жители Баку пришли поблагодарить военных

Тысячи жителей Баку вышли поблагодарить военных, которые принимают участие в Параде Победы. Люди приветствовали кортеж президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Парад посвящен победе Азербайджана в освободительной войне в Карабахе. В шествии задействованы более 150 единиц военной техники и свыше трех тысяч военнослужащих, среди них турецкие солдаты. #Азербайджан #Баку #парад