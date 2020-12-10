Азербайджан отметил Победу в войне за Карабах торжественным парадом

В Баку прошел военный парад Победы в войне за освобождение оккупированного Нагорного Карабаха. Колонной по площади Свободы прошли свыше трех тысяч военнослужащих, было показано более 150 единиц военной техники. Торжественным маршем командовал заместитель министра обороны АР, кавалер ордена Победы генерал-лейтенант Керим Велиев. Парад принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетного гостя присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Перед началом торжества лидеры стран возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и посетили монумент, воздвигнутый в память о ставших шехидами в 1918 году турецких солдатах. Президенты оставили запись в Книге памяти #Азербайджан #парад #Победа