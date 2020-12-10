Около 25% россиян придерживается мнения, что «старшее поколение является обузой для молодежи». Об этом свидетельствуют данные, зафиксированные в ходе исследования, проведенного сообществом GlobalNR (в России опросом занимался «Ромир»), которые приводит РБК.

Оказалось, что 8% принявших участие в опросе жителей РФ поддерживают данный тезис полностью, а 17% заявили, что «в чем-то с ним согласны». При этом 31% респондентов ответили отрицательно.

Кроме того, согласно полученным данным, чаще всего обузой старшее поколение считают респонденты в возрасте от 55 лет, таких около 41%. В других возрастных группах с этим утверждением в той или иной степени согласились 17–18%. Для сравнения, в Италии, США и Великобритании старики являются ношей для 22–23% опрошенных. Исключение составила Германия - с этим тезисом согласились 18% немцев.

Вице-президент ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин назвал россиян «среднестатистическими землянами». По его словам, негативное отношение к старшему поколению обусловлено увеличившейся нагрузкой на молодежь из-за стареющего населения.

Исследование «Ромир»/GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего были опрошены более 7 тысяч респондентов. В России исследование охватило 800 человек.