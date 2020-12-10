Столичный суд отклонил коллективный иск жителей Дагестана, которые попали в зону затопления из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС, пишет «Кавказский узел».

По информации издания, иск о бездействии Минэкономразвития РФ, а также правительства и министерства энергетики Дагестана был подан в прошлом месяце. Его подписали 567 человек, которые потребовали обязать чиновников подготовить в кратчайшие сроки документы о выплате компенсаций, которых дагестанцы ждут 12 лет, сообщал Правозащитный центр «Мемориал».

Как рассказали местные жители, компенсации за потерю жилья все еще не получило около 1150 семей.

Однако Пресненский районный суд Москвы отклонил коллективный иск пострадавших от затопления земель в результате строительства Ирганайской ГЭС, решение об отказе в принятии иска было принято 27 ноября. «Заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах», - приводит «Коммерсант» формулировку отказа суда.

Полный текст судебного решения будет доступен не ранее 10 декабря, в связи с чем причины отказа пока неизвестны, сообщила изданию представитель истцов, адвокат «Мемориала» Марина Агальцова, добавив, что не видя текста отказа сложно его комментировать. «Но в любом случае мы будем его обжаловать», - отметила адвокат.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО «Русгидро») началось в 80-х годах, а завершилось в 2008 году. После ее введения в строй под водой оказались сады местных жителей с урожаем, дома и сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплат компенсаций.

Ранее жители пяти сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавших от строительства Ирганайской ГЭС, направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину. Текст обращения вместе с 5154 подписями занял 145 страниц.

Авторы письма напомнили что в 2008 году их земли были затоплены для строительства водохранилища Ирганайской ГЭС. Под воду ушли дома, сады, абрикосовые деревья, черешня и хозпостройки — всего 1805 гектаров земель. По их словам, после заседания правительственной комиссии, которая дала поручения для решения проблем Ирганайской ГЭС, прошло 9 лет, но компенсаций, сумма которых должна была составить 9,5 миллиарда рублей, пострадавшие так и не получили.