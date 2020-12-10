На берегу Каспийского моря нашли мертвых тюленей

17 мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря в Дагестане. Предположительно причина гибели – ослабление иммунной системы, вызванное отравлением тяжелыми металлами или нефтепродуктами. На месте работают ученые-ихтиологи. Каспийские тюлени занесены в Красную книгу. Их численность – около 43-66 тысяч особей. Ранее массовый выброс тюленей на Каспии был зафиксирован в 2016 году. Тогда причины гибели почти 300 животных установить не удалось. #Дагестан #Каспийскоеморе #тюлени