ПОЛИТИКА
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На берегу Каспийского моря нашли мертвых тюленей
17 мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря в Дагестане. Предположительно причина гибели – ослабление иммунной системы, вызванное отравлением тяжелыми металлами или нефтепродуктами. На месте работают ученые-ихтиологи. Каспийские тюлени занесены в Красную книгу. Их численность – около 43-66 тысяч особей. Ранее массовый выброс тюленей на Каспии был зафиксирован в 2016 году. Тогда причины гибели почти 300 животных установить не удалось. #Дагестан #Каспийскоеморе #тюлени
На берегу Каспийского моря нашли мертвых тюленей / Others
10 декабря 2020 г.
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