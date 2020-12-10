Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от портала «Медиазона» удалить статью «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН – исследование «Зоны права», посвященную распространению коронавируса в тюрьмах, пишет «Медуза».

«Медиазона», основанная в 2014 году участницами группировки Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной, подготовила публикацию на основе открытых данных, информации правозащитников и собственных источников. В результате авторы исследования пришли к выводу, что заразившихся COVID-19 заключенных больше, чем 1600 человек, о которых говорит официальная статистика Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН). К тому же издание утверждает, что от вируса погибли, по меньшей мере, восемь человек (по версии ФСИН – один).

Согласно публикации, первые случаи заболевания были зарегистрированы в марте после этапирования заключенных из Москвы и Санкт-Петербурга. К концу апреля COVID-19 распространился по тюрьмам почти всех российских регионов. В мае коронавирус добрался до учреждений ФСИН на Северном Кавказе. «У заключенных там ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, если они заболеют, то шансов у них нет. Их вообще не проверяют, болеют или нет», – рассказали родственники осужденных журналистам. «Судя по всему, эпидемия в колониях Дагестана была достаточно серьезной и продлится, как минимум, до конца следующего месяца», – заключила «Медиазона».

На этой неделе «Роскомнадзор» потребовал удалить расследование, опубликованное в ноябре, так как оно содержит «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». В противном случае «Медиазоне» пригрозили блокировкой сайта. «Публикация содержит данные о неконтролируемом распространении инфекции COVID-19 в УИС и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости среди лиц, находящихся в местах ограничения и лишения свободы, а также о попытках ФСИН России скрыть реальное количество инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии, числе летальных исходов по этой причине и другие», – цитирует ведомство «Медиазона».

Текст статьи удален, также был изменен заголовок. Первоначальная версия доступна в архиве. «Медиазона» подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру за необоснованное требование удаления публикации.

Ранее «Роскомнадзор» официально предупредил СМИ, социальные сети и прочие сетевые ресурсы о недопустимости публикации непроверенных данных о вакцинации против коронавируса. Весной этого года ведомство потребовало от Twitter удалить размещенную в соцсети ложную информацию о комендантском часе в Москве.