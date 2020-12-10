В республике Карелия вспыхнул социально-экологический конфликт: исконные земли коренного народа вепсов без их ведома передали лесопромышленной компании ДОК «Колевала» в долгосрочную аренду под заготовку древесины, пишет местное издание «Столица на Onego.ru».

Вепсы – народ финно-угорской языковой группы, их численность составляет всего 6400 человек. Вепские поселения расположены в Карелии, Ленинградской и Вологодской области. Жители одного из таких сел – Шелтозеро в Прионежье – узнали, что их лесные угодья были переданы республиканскими властями «ДОК «Колевала» только после того, как Минприроды Карелии предложило им высказать свое мнение о произошедшем. Помимо Шелтозероских земель, лесокомбинату достанутся участки Рыборецкого и Шокшинского поселений.

«Получается сначала выдаем, а затем спрашиваем. На карте видно, что под вырубку попали лесные угодья, в том числе и вдоль Онеги, места традиционного отдыха и сбора ягод и грибов, неприкосновенной осталась только территория традиционного природопользования, созданная в Шелтозеро в 2014 году», – сообщил в своих соцсетях депутат Прионежского районного совета, житель села Шелтозеро Сергей Сафонов.

Глава администрации Шелтозеро Ирина Сафонова, отправила в министерство природных ресурсов и экологии природы запрос с целью ограничить деятельность «ДОК «Колевала» на территории, включенной в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.

Депутаты совета Шелтозерского поселения готовы обратиться с жалобой о нарушении международных обязательств России по защите прав коренных малочисленных народов в ООН. С призывом спасти вепсские леса от вырубки, которая уже началась, к президенту России Владимиру Путину обратилсятакже один из жителей поселения.