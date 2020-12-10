За все время конфликта в Сирии, который длится около 10 лет, погибло 387 тысяч человек, сообщил в среду Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). С момента публикации предыдущего отчета центра в январе 2020 года жертвами войны стали еще 7 тысяч человек.

В списке погибших в ходе сирийской войны:

– 117 тысяч мирных жителей, в том числе более 22 тысяч детей

– 130,5 тысяч солдат проправительственных войск, в том числе иностранные бойцы. Более половины из них – сирийцы, а 1703 человека относились к ливанской шиитской группировке «Хезболла», члены которой сражались в Сирии с 2013 года

– 57 тысяч бойцов со стороны оппозиции

– 67,5 тысяч сторонников группировок «Исламское государство», «Хаят Тахрир аш-Шам» и аналогичных

– 12, 5 тысяч солдат ОНС/РПК.

В список, составленный SOHR, не вошли около 88 тысяч человек, которые умерли от пыток в государственных тюрьмах, и еще тысячи людей, похищенные во время конфликта и все еще числящиеся пропавшими без вести.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года на фоне «арабской весны». Масштабный конфликт спровоцировало подавление вызванных ею массовых протестов.

За это время, по официальной статистике ООН, около 6,7 миллионов сирийцев стали внутриперемещенными лицами. Покинуть страну в качестве беженцев пришлось 5,5 миллионам человек.