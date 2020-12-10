Издания The Bell и «Проект» утверждают, что банк «Россия», входящий в 20-ку крупнейших в стране, зарабатывает на платежах населения за жилищно-коммунальные услуги не менее двух миллиардов рублей в год. Крупнейшим акционером банка является близкий к высшему руководству страны бизнесмен и пайщик знаменитого дачного кооператива «Озеро» в Ленинградской области Юрий Ковальчук.

Комиссия на платежи за ЖКХ, идущие от 150 организаций в Москве и области, Петербурге и области, Белгороде, Ростове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Смоленске, и газ, которые поступают в банк почти из всех российских регионов, составляет от 0,3 до 2,5%, при средних по стране 0,4%.

Аккумуляция «Россией» коммунальных платежей началась в 2014 году, когда банк и его акционеры оказались под санкциями США. Решение о передаче платежей за ЖКХ и газ со всей страны было принято «на самом высоком федеральном уровне и передано вниз», пишет The Bell, цитируя владельца компании на рынке управления жильем, хорошо знакомого с «коммунальным» бизнесом Ковальчука.

Тогда же президент Владимир Путин заявил, что в знак поддержки откроет в банке счет и будет хранить там свою зарплату.

Самые низкие комиссии «Россия» установила для крымчан. Аннексированный РФ в 2014 году Крым – немалозначимый регион для банка: с 2020 года он владеет компанией «Крыммедстрах», которая выдает большую часть полисов обязательного медицинского страхования на полуострове. Также «Россия» является собственником крупных виноделен: в 2017 году за 1,5 млрд был приобретен завод «Новый свет», в планах покупка компании «Массандра».