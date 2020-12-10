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«Затянули пояса». Россияне с начала года сократили траты на 15, 2 тыс. руб
Эксперты отмечают, что во многих регионах денег у населения стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего пострадали жители Подмосковья, Свердловской области, Дагестана, Северной Осетии, Тюменской и Омской областей
«Затянули пояса». Россияне с начала года сократили траты на 15, 2 тыс. руб
Фото: ТАСС / Others
10 декабря 2020 г.

Россияне за январь-сентябрь 2020 года в среднем сократили расходы на 15,2 тысячи рублей, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты подчеркивают, что во многих регионах денег у населения стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом. «Самые ощутимые финансовые потери понесло население Подмосковья – среднестатистический житель региона недосчитался в общей сложности 19,9 тысяч рублей за девять месяцев. Также сильно упали доходы населения в Свердловской области (-12,4 тыс. руб.), Дагестане (-9,6 тыс. руб.), Северной Осетии (-9,4 тыс. руб.), Тюменской (-8,5 тыс. руб.) и Омской области (-8,1 тыс. руб.), Башкортостане (-7,8 тыс. руб.), Хабаровском крае (-6,7 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (-5,6 тыс. руб.) и Липецкой области (-5,5 тыс. руб.)», – говорится в исследовании.

Траты на товары и услуги за девять месяцев, по данным FizExpertiza, существеннее всего уменьшили москвичи – на 49,3 тысячи рублей. Далее следуют жители Магаданской области (снизили траты на 47,8 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (-42 тыс. руб.), Якутии (-30 тыс. руб.), Свердловской области (-29 тыс. руб.), Приморского края (-23,4 тыс. руб.), Московской области (-23,36 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (-22,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (-22,2 тыс. руб.) и Хабаровского края (-21,5 тыс. руб.).

Кроме того, отмечается, что на фоне коронакризиса больше всего номинальные денежные доходы населения увеличились в Ямало-Ненецком автономном округе – на 51,7 тысяч рублей совокупно за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Далее идут Чукотский автономный округ (+42,5 тыс. руб.), Мурманская область (+40,7 тыс. руб.), Сахалинская область (+25,7 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (+23,7 тыс. руб.), Магаданская область (+22,2 тыс. руб.), Республика Коми (+18,2 тыс. руб.), Камчатский край (+18 тыс. руб.), Амурская область (+14,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (+13,5 тыс. руб.).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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