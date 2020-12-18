В Турции начали серийное производство боевого беспилотника Aksungur

TUSAŞ (турецкая аэрокосмическая компания) начала серийное производство боевого дрона Aksungur (известного как Anka-2). БПЛА способен подняться в небо с 24 умными бомбами MAM-L. Может находиться в воздухе от 40 до 60 часов на высоте до 13 км при загрузке 750 кг. Aksungur оборудован двумя мощными двигателями, несколькими современными датчиками и радарами, что делает его лучшим в своей категории. #Турция #Aksungur #Anka2