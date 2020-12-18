ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции начали серийное производство боевого беспилотника Aksungur
TUSAŞ (турецкая аэрокосмическая компания) начала серийное производство боевого дрона Aksungur (известного как Anka-2). БПЛА способен подняться в небо с 24 умными бомбами MAM-L. Может находиться в воздухе от 40 до 60 часов на высоте до 13 км при загрузке 750 кг. Aksungur оборудован двумя мощными двигателями, несколькими современными датчиками и радарами, что делает его лучшим в своей категории. #Турция #Aksungur #Anka2
В Турции начали серийное производство боевого беспилотника Aksungur / Others
18 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us