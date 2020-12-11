Турция готова открыть границы с Арменией, заявил в четверг, 10 декабря, президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

По его словам, у Турции нет проблем с армянским народом. «Все проблемы с руководством Армении», – указал Эрдоган, добавив, что на сегодняшний день в стране на заработках находятся более 100 тысяч армянских граждан.

«Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с Арменией», – приводит его слова агентство Anadolu.

Как отметил в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев, Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилась в один из мировых центров силы.

Алиев подчеркнул, что победа в войне – это проявление единства Турции и Азербайджана. По его словам, позиция Анкары по Карабаху продемонстрировала миру солидарность со справедливой борьбой Азербайджана.

«Заявления президента Турции были очень ценны для азербайджанского народа, в то же время они были посланием для всего мира. Это было таким проявлением солидарности, которое показало, что Азербайджан прав в своей борьбе», – сказал Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что Анкара и Баку ведут независимую политику в мировом масштабе. «Турция защищает справедливость, права угнетенных народов. Турция Эрдогана является примером для мира. Это пример независимости, смелости и мужества. В то же время это пример развития», – добавил он.

Комментируя политику Еревана, азербайджанский президент отметил, что Турция и Азербайджан сформировали в регионе новую платформу сотрудничества. «Если руководство Армении откажется от деструктивной позиции, то мы готовы предоставить Еревану возможность воспользоваться новой платформой», – подчеркнул он.

По словам Алиева, новая платформа регионального сотрудничества позволит минимизировать риски войны в регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган, со своей стороны, отметил, что платформа будет создана при участии 6 государств. «Это поддержал и уважаемый президент России Владимир Путин. Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если поддержит, то и Армения, также могут быть включены в эту платформу сотрудничества. Таким образом, с этой платформой мы можем достичь регионального примирения», – сказал Эрдоган.