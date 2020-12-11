11 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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В израильском аэропорту несколько часов удерживали турецкую футбольную команду
Футболисты турецкого клуба «Demir Grup Sivasspor» «поблагодарили» сотрудников аэропорта Тель-Авива аплодисментами за длительную процедуру проверки документов. В общем итоге спортсмены провели на паспортном контроле около пяти часов. Команда возвращалась в родной Сивас после матча «Маккаби Тель-Авив». #ТельАвив #аэропорт #футболисты
В израильском аэропорту несколько часов удерживали турецкую футбольную команду / Others
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