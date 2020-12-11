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Мэрия Москвы потратит 21,6 млн рублей на протокольные мероприятия
На сайте госзакупок был размещен тендер на организацию банкетов и фуршетов с красной икрой и коньяком как минимум 10-летней выдержки. Заказчик – Управление делами мэра и правительства Москвы
Мэрия Москвы потратит 21,6 млн рублей на протокольные мероприятия
Фото: АГН «Москва» / Others
11 декабря 2020 г.

В 2021 году мэрия Москвы потратит 21,6 миллионов рублей на организацию «выездных протокольных мероприятий», пишет The Village со ссылкой на портал госзакупок, где был размещен соответствующий тендер.

В требованиях заказчика указано, что исполнитель должен будет организовывать завтраки, обеды, ужины и фуршеты с февраля по ноябрь следующего года. В меню 13 обязательных позиций, среди которых галантин из цыпленка с перепелиным яйцом и красной икрой, жюльен по-венски и судак в сливочном соусе с каперсами и шафраном.

Помимо прочего, на столах будут холодные мясные и рыбные закуски, горячие закуски, сыры, тарталетки, канапе, первые и вторые блюда, гарниры и выпечка. Для протокольных мероприятий мэрии закупят также коньяки выдержкой не менее десяти лет, односолодовый виски, водку, шампанское и десять различных сортов вин.

СМИ отмечают, что правительство Москвы сохраняет достаточно оптимистичный настрой на будущий год: как известно, сейчас проводить массовые мероприятия запрещено из-за пандемии коронавируса. Однако бюджет предусмотрительно сократили – в 2019 году на организацию банкетов было выделено 29,1 миллиона рублей, но суммы оказалось недостаточно, и в августе 2020 года добавили еще 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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