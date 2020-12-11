Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений, заявил в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп, назвав это событие «очередным историческим прорывом». Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Наши большие друзья – Израиль и Марокко – договорились о полноценных дипломатических отношениях. Огромное достижение для мира на Ближнем Востоке», – отмечается в твите американского лидера.

В другой публикации глава Белого дома сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

«Сегодня я подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии – единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания» – написал он.

Кроме того, Вашингтон выпустил соответствующее заявление президента, в котором говорится, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие отношений с Марокко, включая территорию Западной Сахары. Для этого, пишет РБК, Вашингтон планирует открыть в западносахарском городе Дахла американское консульство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, также назвал восстановление отношений с Марокко историческим событием. «Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», – заявил он во время церемонии зажигания свечей в рамках празднования Хануки, поблагодарив Трампа за посредничество в установлении отношений между двумя странами.

Нетаньяху также анонсировал открытие прямого авиасообщения между Израилем и Марокко. Кроме того, в обеих странах будут организованы так называемые бюро взаимодействия.

Между тем ряд мусульманских государств осудили данное соглашение, по их мнению, оно поощряет ущемление прав палестинцев. Помимо самой Палестины, выступившей категорически против договоренностей в рамках «Авраамовых соглашений» (так на Западе называют трехстороннюю сделку), решение не было воспринято одобрительно также и в Анкаре.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим марокканским коллегой Насиром Буритой. По информации дипломатических источников, Чавушоглу в ходе беседы заявил,что каждая страна вольна налаживать взаимоотношения с теми или иными странами, но Анкара против того, чтобы это осуществлялось в ущерб палестинскому народу.

В то же время Египет и ОАЭ приветствуют решение Марокко о нормализации отношений с Израилем. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси написал в Facebook, высоко оценивает этот важный шаг, который повысит стабильность и сотрудничество в регионе.

Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид, в свою очередь, сказал в телефонном разговоре с королем Марокко Мухаммедом VI, что ОАЭ приветствуют признание США суверенитета Марокко в Западной Сахаре и нормализацию отношений Рабата с Израилем. Бин Заид отметил, что этот шаг поддерживает усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.

Между тем советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, назвал «лишь вопросом времени» нормализацию контактов между Израилем и Саудовской Аравией. Дипломатические отношения между Марокко и Израилем существовали до 2000 года. Тогда они были разорваны на фоне Второй палестинской интифады, в ходе которой усилился арабо-израильский конфликт.

Ранее в этом году отношения с Израилем установили Судан, ОАЭ и Бахрейн, до того – Египет и Иордания.