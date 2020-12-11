ТУРЦИЯ
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Турция отменила визовый режим с Азербайджаном
Для передвижений граждан Азербайджана и Турции между двумя странами отныне будет достаточно только удостоверений личности
Турция отменила визовый режим с Азербайджаном
Турция отменила визовый режим с Азербайджаном / Others
11 декабря 2020 г.

Баку и Анкара подписали протокол поправок к двустороннему соглашению о взаимном безвизовом режиме, благодаря которому граждане Азербайджана и Турции смогут путешествовать между странами только с удостоверениями личности, пишет Anadolu cо ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Протокол, подписанный с моим братом Джейхуном Байрамовым, позволит нам очень скоро путешествовать между Турцией и Азербайджаном только с удостоверениями личности. «Одной нации, двум государствам» подобает именно это!», – написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Протокол был подписан накануне, 10 декабря, министрами иностранных дел Турции и Азербайджана в рамках двухдневного визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку. После вступления в силу документа, подписанного в дополнение к Соглашению от 25 февраля 2020 года о взаимном безвизовом режиме, граждане двух стран смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими документами для пересечения границы. При этом они смогут находиться на территории страны назначения без визы в течение 90 дней.

«Данный шаг внесет вклад в более активные контакты между народами Турции и Азербайджана. Протокол также символизирует уровень сотрудничества с братским Азербайджаном, что очень знаменательно», – отмечается в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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