Сутки просила акушеров о помощи: В российском роддоме умерла 29-летняя роженица с двойней

В Махачкале роженица скончалась в роддоме после поставленной акушерами капельницы. Дагестанские следователи возбудили дело по факту смерти женщины и ее двух неродившихся детей. Беременность Маликат Мусаевой проходила без патологий. Прямо перед схватками у роженицы заболела спина. Ей поставили капельницу, но становилось только хуже. В ответ на жалобы ей заявили, что это норма. Только ночью молодую женщину забрали в операционную. Врачи констатировали смерть двойни, а через несколько дней спустя умерла и сама роженица. #Махачкала #роддом #смерть