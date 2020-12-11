ПОЛИТИКА
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Сутки просила акушеров о помощи: В российском роддоме умерла 29-летняя роженица с двойней
В Махачкале роженица скончалась в роддоме после поставленной акушерами капельницы. Дагестанские следователи возбудили дело по факту смерти женщины и ее двух неродившихся детей. Беременность Маликат Мусаевой проходила без патологий. Прямо перед схватками у роженицы заболела спина. Ей поставили капельницу, но становилось только хуже. В ответ на жалобы ей заявили, что это норма. Только ночью молодую женщину забрали в операционную. Врачи констатировали смерть двойни, а через несколько дней спустя умерла и сама роженица. #Махачкала #роддом #смерть
Сутки просила акушеров о помощи: В российском роддоме умерла 29-летняя роженица с двойней / Others
11 декабря 2020 г.
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