11 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников?
Сотрудники прокуратуры Москвы потребовали несуществующие документы во время внеплановой проверки в правозащитном центре «Мемориал». Она будет длиться до 29 декабря. Подробности TRT на русском рассказала исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская. #Москва #Мемориал #правозащитники
Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников? / Others
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