Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников?

Сотрудники прокуратуры Москвы потребовали несуществующие документы во время внеплановой проверки в правозащитном центре «Мемориал». Она будет длиться до 29 декабря. Подробности TRT на русском рассказала исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская. #Москва #Мемориал #правозащитники