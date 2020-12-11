ПОЛИТИКА
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Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников?
Сотрудники прокуратуры Москвы потребовали несуществующие документы во время внеплановой проверки в правозащитном центре «Мемориал». Она будет длиться до 29 декабря. Подробности TRT на русском рассказала исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская. #Москва #Мемориал #правозащитники
Почему прокуратура Москвы обрушилась с внеплановыми проверками на правозащитников? / Others
11 декабря 2020 г.
Истории
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