В четверг стало известно, что ряд физических и юридических лиц из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, в том числе грозненский футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, попали под санкции Министерства финансов США, сообщает ТАСС.

В Вашингтоне заявили, что причиной введения санкций, предполагающих заморозку активов в США и запрета для американских граждан на любой бизнес с фигурантами списка (речь идет, в частности, об организации «Кадыровцы», возглавляемой чеченским президентом), стала их причастность к убийству политика Бориса Немцова у самых стен Кремля в феврале 2015 года и «похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне».

Кроме того, в список попали организации, принадлежащие Кадырову или приносящие ему доход. Среди них ФК «Ахмат», организация «Абсолютный чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компании «Чеченские минеральные воды». Санкции также коснутся и футболистов из Албании, Сербии, Хорватии, Венесуэлы, Сенегала и Бразилии, выступающих за «Ахмат».

В перечень физических лиц попали заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев, чеченский спортсмен Тимур Дугазаев (сейчас проживает в Германии, его называют представителем Кадырова в Европе), помощник главы Чечни Даниил Мартынов, бывший представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби и «личный тренер по конному спорту», гражданин ОАЭ Сатиш Симар.

Перечисленные выше лица и организации добавлены в санкционный список в рамках Глобального акта имени Магнитского. Сам Кадыров внесен и в акт, и список по первоначальному «закону Магнитского» от 2017 года.

Чеченский лидер назвал действия США «абсурдными и позорными» и заявил, что на него и на развитие республики они никак не повлияют. Кадырова поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав американские санкции «неуклюжим пиар-ходом».