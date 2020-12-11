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Взорвавшего мечеть в Миннесоте террориста признали виновным
Суд присяжных признал лидера ультраправой группировки «Белый кролик», 49-летнего Майкла Хари виновным в организации взрыва мечети в Блумингтоне, штат Миннесота
Взорвавшего мечеть в Миннесоте террориста признали виновным
Фото: Islam News / Others
11 декабря 2020 г.

Лидер группировки ультраправых ополченцев (милиции) «Белый кролик» 49-летний Майкл Хари осужден по пяти пунктам обвинения за организацию взрыва у мечети Дар-аль-Фарук в городе Блумингтон, штат Миннесота, сообщает со ссылкой на генпрокуратуру США The New York Times.

Хари были предъявлены обвинения за нанесение ущерба религиозным памятникам, умышленное воспрепятствование свободному исповеданию граждан религии при помощи насилия и угроз, заговор с целью совершения уголовных преступлений с применением огня и взрывчатых веществ, использование взрывного устройства в ходе преступления и владение нелегальной бомбой. Свою вину он отрицает и объявил голодовку.

Прокурор во время судебного процесса объявил причиной теракта ненависть Майкла Хари к мусульманам, приведя цитаты из его антиисламского манифеста «Справочник белого кролика».

Приговор Хари был вынесен после того, как в январе 2019 года свою вину признали два других соучастника теракта Майкл МакВортер и Джо Моррис. По их признанию, они организовали теракт, чтобы «запугать мусульман и заставить их покинуть США». Все три преступника получат 35 лет лишения свободы в качестве наказания.

Взрыв в блумингтонской мечети Дар-аль-Фарук произошел 5 августа 2017 года перед началом намаза. В здании находились 10 человек, которые готовились к молитве, никто из них не пострадал. В результате теракта была разрушена одна из комнат мечети. Как признались имам и другие сотрудники Дар-аль-Фарук, ранее им поступали письма и звонки с угрозами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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