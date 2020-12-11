Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила, что в октябре этого года в России умерло на 47 777 человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет «Медуза». Рост смертности составил 30,3%.

Среди субъектов, где зарегистрировано большое количество смертей, числятся Москва (3254 человека), Самарская область (2269 человек), Ростовская область (2240 человек), Челябинская область (2145 человек) и Алтайский край (1780 человек).

Почти 90-100% случаев избыточных смертей вызваны коронавирусом. Вывод заключен на основе отчетов некоторых регионов, где приведены подробные данные об убыли населения. При этом, по официальным данным того же Росстата, от COVID-19 в октябре умерли 15 607 человек.

Ранее внимание общественности привлек тот факт, что данные Росстата не совпадают со статистикой смертности оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что данные обоих источников достоверные, а расхождение наблюдается в связи с разницей отчетных сроков и учетом Росстата смертей, где коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Утром 10 декабря Голикова сообщила, что прирост смертности в России за 10 месяцев впервые составил 9,7%. По прогнозам вице-премьера, показатели продолжат расти до конца этого года.