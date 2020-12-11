ПОЛИТИКА
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В Китае построят высокотехнологичный город для изоляции от COVID-19
Проект нового «защищенного от COVID-19» города должен сделать возможный карантин более удобным для жителей Поднебесной. Основными его характеристиками стали балконы во всех квартирах, бассейны и солнечные панели
В Китае построят высокотехнологичный город для изоляции от COVID-19
Фото: Guallart Architects / Others
11 декабря 2020 г.

Высокотехнологичный «умный» город построят в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй для комфортной жизни во время изоляции от COVID-19, сообщаетThe Insider. Тендер на строительство выиграл проект испанских архитекторов из компании Guallart Architects.

Масштабный проект, который характеризуется как «самодостаточный город», включает в себя квартиры с большими балконами, огороды, теплицы, солнечные батареи, пространство для коворкинга, бассейн, продуктовый рынок, детский сад и террасы для дронов, предназначенные для доставки еды и товаров. Авторы отмечают, что особенное внимание уделено переработке энергии и отходов.

Для того, чтобы скрасить жизнь во время возможного очередного карантина, строители «умного» города добавят большое количество зелени и велосипедных дорожек. «Это новый стандарт в постковидную эру. Мы не можем проектировать так, как будто ничего не произошло. Наша идея проистекает из необходимости найти решения для различных кризисов, которые происходят на нашей планете, с целью создания нового городского образа жизни», – заявили в Guallart Architects.

Несмотря на то, что глобальная пандемия коронавируса, навсегда изменившая планету, началась именно в Китае, ежедневная статистика прироста заболевших в стране не превышает 20 человек. В провинции Ухань, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19 в ноябре 2019 года, статистика заболеваемости равна 0.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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