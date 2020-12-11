Высокотехнологичный «умный» город построят в районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй для комфортной жизни во время изоляции от COVID-19, сообщаетThe Insider. Тендер на строительство выиграл проект испанских архитекторов из компании Guallart Architects.

Масштабный проект, который характеризуется как «самодостаточный город», включает в себя квартиры с большими балконами, огороды, теплицы, солнечные батареи, пространство для коворкинга, бассейн, продуктовый рынок, детский сад и террасы для дронов, предназначенные для доставки еды и товаров. Авторы отмечают, что особенное внимание уделено переработке энергии и отходов.

Для того, чтобы скрасить жизнь во время возможного очередного карантина, строители «умного» города добавят большое количество зелени и велосипедных дорожек. «Это новый стандарт в постковидную эру. Мы не можем проектировать так, как будто ничего не произошло. Наша идея проистекает из необходимости найти решения для различных кризисов, которые происходят на нашей планете, с целью создания нового городского образа жизни», – заявили в Guallart Architects.

Несмотря на то, что глобальная пандемия коронавируса, навсегда изменившая планету, началась именно в Китае, ежедневная статистика прироста заболевших в стране не превышает 20 человек. В провинции Ухань, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19 в ноябре 2019 года, статистика заболеваемости равна 0.