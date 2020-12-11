ПОЛИТИКА
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В Москве штрафуют за отсутствие маски в метро
Москвичку оштрафовали в метро на 5 тысяч рублей, или 70 долларов, за то, что она была без маски. Девушка пыталась обжаловать штраф, так как после предупреждения она надела маску. Но из-за сбоев сервера не смогла заполнить форму. В Москве продолжают борьбу с распространением коронавируса. За последние сутки в столице выявили 7215 новых случаев инфицирования.
В Москве штрафуют за отсутствие маски в метро / Others
11 декабря 2020 г.
Истории
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