В Москве штрафуют за отсутствие маски в метро

Москвичку оштрафовали в метро на 5 тысяч рублей, или 70 долларов, за то, что она была без маски. Девушка пыталась обжаловать штраф, так как после предупреждения она надела маску. Но из-за сбоев сервера не смогла заполнить форму. В Москве продолжают борьбу с распространением коронавируса. За последние сутки в столице выявили 7215 новых случаев инфицирования.