ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху «устал» от помощи США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотра американской военной помощи, назвав ее обременительной для страны
Нетаньяху «устал» от помощи США
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
12 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за пересмотр военной помощи, которую страна ежегодно получает от США. Об этом сообщает израильская газета «Маарив». Заявление прозвучало на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и безопасности.

«Мы получаем около 4 млрд долларов на вооружение. Думаю, в какой-то момент мы устанем от этого, как в свое время устали от экономической помощи», — сказал Нетаньяху.

Государственное телевидение KAN также процитировало его слова: «Полагаю, нам придется прекратить получать американскую помощь в сфере безопасности».

Израильские СМИ расценили это заявление как возможный признак охлаждения в отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что разногласия усилились на фоне начала переговоров США с Ираном, увольнения советника по нацбезопасности Майка Уолтца и поддержки Вашингтоном прекращения огня с хуситами.

По сообщениям прессы, Трамп «разочарован» в Нетаньяху и рассматривает возможность выстраивать ближневосточную политику без участия израильского премьера.

США и Израиль подписали в 2016 году десятилетний меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление военной помощи на общую сумму 38 млрд долларов до 2028 года.

Согласно документу, Израиль ежегодно получает около 3,8 млрд долларов, включая 3,3 млрд на иностранную военную помощь и 500 млн на развитие систем ПРО.

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