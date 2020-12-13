13 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Ультраправые и Антифа устроили поножовщину после митинга в поддержку Трампа
Столкновения с полицией и поножовщина. В субботу в Вашингтоне вспыхнули ожесточенные столкновения между противниками и сторонниками Трампа после «Марша миллиона MAGA». По меньшей мере 23 человека были задержаны и четыре человека получили ножевые ранения. Коллегия выборщиков должна собраться 14 декабря на заседание, чтобы поставить финальную точку в выборах президента США.
Ультраправые и Антифа устроили поножовщину после митинга в поддержку Трампа / Others
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