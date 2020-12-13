Ультраправые и Антифа устроили поножовщину после митинга в поддержку Трампа

Столкновения с полицией и поножовщина. В субботу в Вашингтоне вспыхнули ожесточенные столкновения между противниками и сторонниками Трампа после «Марша миллиона MAGA». По меньшей мере 23 человека были задержаны и четыре человека получили ножевые ранения. Коллегия выборщиков должна собраться 14 декабря на заседание, чтобы поставить финальную точку в выборах президента США.