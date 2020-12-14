Налоги в космос

За последние годы «Роскосмос» провалил десятки важнейших для развития космической отрасли проектов, на которые были потрачены десятки миллиардов рублей. В 2018 году корабль «Союз МС-10» стартовал с Байконура. Через несколько минут после старта сработал аварийный маяк. В итоге корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипажу из двух человек удалось спастись.

Таких неудачных запусков у «Роскосмоса» за последние годы было много. Так, в ноябре 2017 года с космодрома «Восточный» стартовала ракета, на борту которой были аппарат «Метеор-М» и еще 18 малых спутников. Первое время запуск проходил успешно, а тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин даже поздравил специалистов с пуском. Однако вскоре связь с «Метеор-М» пропала. По предварительным причинам, причиной аварии могли стать неполадки в разгонном блоке. Только один спутник «Метеор-М» был застрахован на 2,6 миллиарда рублей.

В 2016 году с космодрома «Байконур» взлетел корабль «Прогресс МС-04». На его борту был важный груз: одежда, лекарства, вода, топливо. Однако через 6 минут 23 секунды после старта контакт с кораблем прервался. Позже в центре управления полетами заявили, что причиной аварии стало отключение двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». По данным сайта «АСН», страховая сумма корабля составляла 1,3 млрд рублей, для ракеты-носителя «Союз-У» – 794 млн рублей.

А в 2012 году Россия потеряла Межпланетную систему «Фобос-Грунт». Она не смогла попасть на орбиту и предположительно упала в океан. Система была предназначена для доставки образцов грунта со спутника Марса. По словам бывшего главы «Роскосмоса» Владимира Поповкина, на создание «Фобос-Грунт» ушло около 1,2 млрд рублей, а общая стоимость программы ее запуска – около 5 млрд рублей.

В 2011-м после неудачного запуска разбился российский транспортный грузовой корабль «Прогресс М-12М». Обломки судна нашли на Алтае. Пострадавших не было. Разбившийся корабль должен был доставить на МКС почти 3 тонны грузов: запасы сжатого кислорода, топливо, аппаратуру для научных исследований и продукты питания. Стоимость только одного корабля оценивалась в 650-700 млн рублей.

Денег от США больше не будет

Несмотря на череду неудачных запусков и провалов, у «Роскосмоса» много лет была монополия на полеты к международной космической станции. В 2011 году США закрыли программу шаттлов, и доставлять астронавтов на орбиту у страны не была возможности. Из-за этого последние девять лет космическое агентство NASA платило России за доставку своих специалистов к МКС. Россия за такое путешествие с каждым годом требовала от США все больше денег. Так, в 2020-м только за одно место на российском «Союзе» NASA заплатило 90 миллионов долларов.

Однако эта эпоха больших доходов «Роскосмоса» подошла к концу. В этом году американские астронавты впервые отправились на МКС на частном космическом корабле. Его построила компания Space X Илона Маска. В будущем к космической программе США присоединится также корпорация Boeing. Однако сотрудничество России и США в области космоса на этом не заканчивается. Страны и в будущем намерены иногда обмениваться местами на кораблях. Всего за последние 15 лет NASA заплатило России свыше 4,1 млрд долларов на полеты на МКС.

Будущие проекты

Несмотря на огромную прибыль как минимум от американских партнеров, «Роскосмос» требует все больше денег на свои программы от государства. Большинство из них пока только на бумаге. В ноябре этого года Владимир Путин потребовал от главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина объяснить, почему до сих пор не была утверждена программа создания ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

Рогозин ответил президенту, что проекты были переданы правительству, но их финансирование все еще не утвердили. Однако ускорить работу по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» Владимир Путин просит уже несколько лет. Так, в 2019 году проект «Енисея» отправили на доработку.

Дело в том, что во время изучения эскиза выяснилось, что ракета годится только для запуска пилотируемой миссии на Луну, что американцы делали еще в конце 60-х. Тогда российские ученые решили, что для «Енисея» нужно придумать новые задачи. По задумке «Роскосмоса», сверхтяжелую ракету можно будет использовать также для доставки в космос тяжелых грузов. По словам самого Рогозина, создание «Енисея» обойдется стране в 1 трлн рублей. Ракета должна быть готова к 2028 году.

По планам «Роскосмоса», в ракете «Енисей» в качестве третьей ступени будет использована ракета-носитель «Ангара-5B». Сейчас это только проект. В «Роскосмосе» хотят оснастить «Ангару» многоразовыми возвращаемыми ступенями, как Falcon 9 у Илона Маска.

«Нам крайне важно в период до 2023 года перейти на новую ракетно-космическую технику. Тогда Россия снова сможет претендовать на лидерские позиции в гражданском космосе», – заявил Дмитрий Рогозин в интервью РБК.

Но и здесь не обходится без сложностей. Цена за «Ангару» постоянно растет.

Если в начале лета 2020 эксперты говорили, что одна ракета будет стоить 5 млрд рублей, то уже в августе стало известно, что финансирование проекта увеличится в 1,2 раза. Цена за одну ракету увеличится до 6 млрд. А по подсчетам Центра им. Хруничева, себестоимость ракеты-носителя составит 7 млрд рублей, что в три раза больше, чем у «Протона-М», который «Ангара» и должна заменить.

Уголовные дела

Корпорация «Роскосмос» неоднократно оказывалась в центре больших коррупционных скандалов. Так, за 2019-2020 годах из-за коррупции в «Роскосмосе» возбудили более 20 уголовных дел и уволили целое семейство с руководящих постов. Также в 2019 Генпрокуратура России сообщила о хищениях в размере 1,6 млрд рублей в «Ростехе» и «Роскосмосе». Вот как эту информацию объяснили в пресс-службе госкорпорации.

«"Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», – заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

В 2018 году Счетная палата России выявила нарушения в деятельности «Роскосмоса» на 760 млрд рублей. В 2016 году в мошенничестве на 200 млн обвинили исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Год спустя его нашли мертвым в СИЗО Москвы. Тогда СМИ писали, что ТОП-менеджер корпорации был убит. В 2014 году Следственный комитет России оценил ущерб от нецелевого использования средств на строительство космодрома «Восточный» в 5,2 млрд рублей.

Критика и хохлома Рогозина

В 2019 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Дмитрия Рогозина меньше говорить и больше работать. Тогдашний глава правительства раскритиковал темпы строительства наземной космической инфраструктуры.

«Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке», – цитировало Медведева РИА "Новости".

С жесткой критикой в адрес «Роскосмоса» в 2017 году выступил помощник президента России Андрей Белоусов. Он предложил реформировать не только «Роскосмос», но и всю систему финансирования космической отрасли.

«Сегодня "Роскосмос" работает практически без прибыли. Такая вот компания. Ну, это уже наводит на некоторые размышления. Двести двадцать тысяч занято, причем это в основном молодые люди. И эта огромная масса людей ни фига не может заработать денег, это нормально?», – говорил Белоусов.

Ну и пока конкуренты «Роскосмоса» NASA и Space X готовятся к колонизации Луны и Марса, Дмитрий Рогозин предлагает украсить российские ракеты гжелью и хохломой. А вместо покорения космоса сотрудники госкорпорации открыли на своем сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. Этим и закончим:

«А на "Восточном", а на "Восточном"

В расчетное время ловко и точно

соплом-рупором ревущим,

мотором пламенным могучим

рвем небо мы в клочья,

рвем небо мы в клочья».