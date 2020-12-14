Президент России Владимир Путин дал поручение оказать содействие Духовному управлению мусульман РФ в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы на Большой Татарской улице, передает ТАСС. Такое решение было принято по итогам встречи с представителями религиозных объединений, которая прошла 4 ноября.

«Правительству РФ совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе (Москва, улица Большая Татарская, дом 28, строения 1 и 2)», – указано в обнародованном распоряжении, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения, как сообщает «Религия сегодня», Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 марта 2021 года.

По словам первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, это «начинание огромной важности для всего российского мусульманства в целом и для мусульман столицы в частности».

«Оно позволит вывести на новый уровень работы по социализации и интеграции мусульман, в том числе и трудовых переселенцев, включению мусульман, в российское культурное пространство и представление всему обществу, в том числе и многочисленным туристам со всего мира, посещающим Замоскворечье, традиции сосуществования культур и религий на российской земле», – отметил религиозный деятель.

Первое документальное упоминание о действующей мечети в Татарской слободе Москвы относится к 1712 году. В 1770-х годах во время эпидемии чумы большинство прихожан мечети скончалось, а само здание было продано, а затем полностью снесено.

В 1823 году мусульманская община получила разрешение столичного генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына на строительство каменной мечети, которое завершилось в 1824-1825 годах. В 1882 году мечеть была перестроена и расширена, ее вместимость увеличилась с 300 до 1,5 тысячи человек. В сентябре 1915 года на деньги купца Садека Ерзина около мечети было построено каменное здание медресе.

В 1937 году мечеть в Замоскворечье была закрыта, в 1967 году были снесены ее минареты. Здание в разное время использовалось в качестве типографии, штаба гражданской обороны, военкомата, ДОСААФ и печатного цеха объединения «Художественная гравюра». Окончательно здание Исторической мечети было передано мусульманской общине в январе 1991 года, а в 1993 году мечеть, получившая название Исторической, была снова открыта.

Путин также поручил правительству РФ подготовить совместно с Кабинетом министров Татарстана при участии заинтересованных религиозных организаций предложения о праздновании в 2022 году 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Ответственными назначены Михаил Мишустин и президент РТ Рустам Минниханов.